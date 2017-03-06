تركيا تبحث مصير طيار سوري تحطمت طائرته بأراضيها

أنقرة (وكالات)

قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أمس، إن بلاده لم تقرر بعد إن كانت ستعيد الطيار السوري الذي سقطت طائرته جنوب تركيا وعثر عليه حيا، ويتلقى العلاج في مستشفى في منطقة خطاي.

ونقلت صحيفة «ديلي صباح» عن جانيكلي إن «القرار سيتخذ لاحقا بعدما تتضح جميع التفاصيل». وبشان احتمال تسليم الطيار لسوريا، قال «عندما تتوضح الأحداث، سنتخذ قرارا بهذا الشأن». وكانت فرق إنقاذ تركية عثرت على الطيار السوري الذي تحطمت طائرته الحربية في محافظة خطاي، على الحدود بين تركيا وسوريا، بعد 9 ساعات من عمليات البحث.

وقال جانيكلي إن الطيار يعاني من عدة كسور وهو قيد العلاج حاليا. وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن الطيار قال إنه أرسل من اللاذقية غرب سوريا لشن غارات في محافظة إدلب.

وقال المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» السورية المعارضة أحمد قرة علي أمس الأول، إن «كتائب الحركة أسقطت طائرة ميج 21 تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كانت تحلق في سماء إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية قرب الحدود التركية.