النمسا تدعو لحظر الدعاية التركية في أوروبا



تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 برلين (رويترز) دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن أكس إلى فرض حظر يشمل الاتحاد الأوروبي كله على ظهور ساسة أتراك في حملات سياسية لتفادي تعرض دول أعضاء على حدة مثل ألمانيا لضغوط من تركيا. وقال كيرن في مقابلة نُشرت في صحيفة فيلت ام زونتاج إن هذه الإجراءات ستقوض سيادة القانون في تركيا وتحد من الفصل بين السلطات وتنتهك قيم الاتحاد الأوروبي. ودعا أيضا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المباحثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد وإلغاء أو فرض قيود على مساعدات من المزمع تقديمها إليها حتى العام 2020 ويبلغ حجمها 4.5 مليار يورو. وقال:«علينا إعادة توجيه العلاقات مع تركيا من دون وهم الانضمام للاتحاد الأوروبي.. تركيا ابتعدت بشكل أكبر عن أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية. ويجري دعس حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.. حرية الصحافة كلمة دخيلة».