ترامب يطلب من الكونجرس التحقيق في «تنصت أوباما» على حملته

واشنطن (وكالات)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه اتهاماته النارية إلى سلفه باراك أوباما، وطلب من الكونجرس التحقيق في عمليات تصنت هاتفي محتملة عليه أمر بها الرئيس السابق قبل انتخابات 8 نوفمبر.

وجاء طلب ترامب غداة إطلاقه اتهامات بأن أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية، وهو ما نفاه متحدث باسم الرئيس السابق واصفاً الاتهامات بأنها «خاطئة».

ورغم عدم وجود أدلة، إلا أن تلك الاتهامات أثارت شكوكاً كبيرة وسط الطبقة السياسية الأميركية.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان إلى تقارير غير محددة عن «تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة» ووصفها بأنها «مقلقة للغاية»، مشيراً إلى