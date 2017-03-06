القوات العراقية تقترب من المجمع الحكومي في الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قال قائد عسكري عراقي أمس إن القوات المشتركة أوشكت الوصول إلى المجمع الرئيسي للحكومة في الموصل في محافظة نينوى بعد اقتحامها حي الدواسة الذي يقع فيه المجمع، وهو هدفهم الرئيسي في الهجوم الرامي إلى طرد تنظيم «داعش» من المدينة، في حين تحدثت منظمات حقوقية دولية عن أعمال حرق ونهب قامت بها القوات المشتركة ومليشيات «الحشد الشعبي» في الموصل.

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي أمس: يجب السيطرة على المجمع الذي يضم مجلس محافظة نينوى ومباني المحافظة اليوم الاثنين. وأضاف أن وحدات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قريبة جداً من المجمع.

وصرح العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون الرسمي، أن القوات العراقية شنت أمس هجوماً جديداً للتقدم صوب وسط الموصل القديمة غرب دجلة متقدمة من الجنوب والجنوب الغربي، وأن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقتحم حي الصمود وحي تل الرمان ولا زال التقدم مستمراً»، رغم تفجير التنظيم الإرهابي مفخخات لإعاقة تقدمها.

وتوقف تقدم القوات في غرب الموصل خلال الساعات الثماني والأربعين المنصرمة بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقال مسؤول إعلامي في قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية إن الأخيرة التي تتقدم من الجنوب عبر حي الدواسة وحي الدندان تقف على بعد مئات الأمتار من المباني الحكومية قرب المدينة القديمة.