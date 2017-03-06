الحكومة المؤقتة تتوعد «قوى الشر المتمثلة بالإخوان»

طبرق، بنغازي (وكالات)

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الليبية برئاسة عبدالله الثني، في بيان أمس استعدادها لخوض معركة التصدي لـ«قوى الشر»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية والميليشيات المتحالفة معها التي سيطرت على مرافق نفطية مهمة في منطقة الهلال النفطي. وقال البيان «نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا من أحداث جسام وتحالف قوى الشر والطغيان المتمثلة في الإخوان.. والميليشيات المارقة الخارجة عن القانون وبالهجوم على مقدرات الشعب الليبي في الهلال النفطي لتنفيذ أجندة ومخططات لدول أخرى تسعى لبث الفتنة وتقسيم ليبيا». وأضاف البيان، الصادر عن غرفة العمليات الأمنية المشتركة في المنطقة الغربية في وزارة الداخلية «سوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول نهب خيرات بلادنا وتقسيمها وأنا في جاهزية تامة لتنفيذ الأوامر الصادرة إلينا من الجهات الشرعية.. المتمثلة بالبرلمان والحكومة المؤقتة».

وكانت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، خسرت مواقعها، الجمعة، في ميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين، وهما من أكبر المرافئ النفطية في البلاد، إثر هجوم لما يعرف بـ«كتائب دفاع بنغازي»، وهي جماعات متشددة متحالفة مع «الإخوان» وتعد ذراع القاعدة في ليبيا. وشدد بيان غرفة العمليات الأمنية المشتركة في المنطقة الغربية على أن القوات الشرعية مستعدة لخوض «المعركة ضد كل من دعم أو أيد هذا العدوان الغاشم»، في إشارة واضحة على استعدادها المشاركة في العمليات الرامية إلى استعادة المناطق الاستراتيجية في منطقة الهلال النفطي. ويأتي البيان مع استمرار عمليات الجيش الوطني لاستعادة الموانئ النفطية، فقد قال المتحدث باسم القوات المسلحة الشرعية، أحمد المسماري، السبت، إن سلسلة غارات جوية استهدفت «مركبات وأهدافا في محيط مينائي السدرة ورأس لانوف..» تابعة لقوات سرايا الدفاع عن بنغازي.

وأكد العميد سالم مفتاح الرفادي، آمر غرفة عمليات عمر المختار التابع للجيش الليبي، عصر أمس، تواصل الاشتباكات بين قوات الجيش وتنظيمين الميليشيا المسلحة شمال شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط قتلى. وقال العميد الرفادي، في تصريح لموقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي، إن الاشتباكات العنيفة تواصلت بمحور الظهر الحمر والحيلة في محيط مدينة درنة، بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وأنصار الشريعة.

وأشار العميد إلى وقوع خسائر وقتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى سقوط «شهيدين من الجيش نتيجة الألغام».

وتأتي هذه الاشتباكات عقب المواجهات في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وسرايا الدفاع عن بنغازي.و أفاد الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا منصور عاطي أن فرق الهلال انتشلت أمس الأول السبت 13 جثة لأفراد من قوات الجيش الليبي سقطوا في الاشتباكات مع سرايا الدفاع عن بنغازي.