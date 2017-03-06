محكمة سودانية تقضي بسجن 3 ناشطين

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن محامٍ يدافع عن 3 ناشطين حقوقيين أن محكمة سودانية قررت أمس السجن عاما لكل منهم بعد أن دانتهم بنشر تقارير كاذبة والتجسس. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات خلف الله العفيف ومدحت حمدان ومصطفى آدم في 23 مايو 2016 عندما اقتحم مكتبهم في الخرطوم، وكانوا في رفقة خمسة آخرين أفرج عنهم في وقت سابق. ويعمل الثلاثة في مركز للتدريب والتنمية البشرية الذي يقدم دورات في مجال حقوق الإنسان.

وخلال جلسة المحكمة التي حضرها دبلوماسيون غربيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، دانهم القاضي وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام.

وقال محامي الدفاع نبيل أديب إن «القاضي دان خلف الله العفيف ومدحت حمدان بنشر تقارير كاذبة. كما دان مصطفى آدم بالتجسس». وأكد أن القاضي حكم على كل منهم بدفع غرامة قدرها خمسين ألف جنيه (7.460 دولار).

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الثلاثة في وقت قريب، حيث اعتقلوا قبل 9 أشهر التي تعادل مدة عام، وفق نظام السجون السودانية. وأشار أديب إلى أن فريق الدفاع سيستأنف القرار.