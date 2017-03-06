إحباط 24 عملية انتحارية في عدن العام الماضي



تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 عدن (وكالات) تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن من إحباط 24 عملية إرهابية العام الماضي قبل تنفيذها، بينها تفكيك سيارات مفخخة تحوي أطناناً من المتفجرات والقنابل والألغام، كما ألقت القبض على انتحاريين كانوا يستعدون لتفجير أنفسهم في أهداف ومنشآت عامة في عدن. وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب عبدالرحمن النقيب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن ضبطت في مواقع متفرقة من المحافظة ومحيطها 235 عبوة ناسفة وأكثر من 301 لغم و189 قطعة من مادة الـ (C4) و60 جهازاً خاصاً بتفجير العبوات الناسفة عن بعد ،إضافة إلى عدد كبير من الوثائق والكتيبات الخاصة بتنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع المتفجرات والسيارات المفخخة. وأشار النقيب إلى أن الوحدة ضبطت بحوزة الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها، أسلحة خاصة بتنفيذ عمليات الاغتيال بينها قنابل ومسدسات كاتمة للصوت وعبوات لاصقة ورشاشات آلية وأسلحة دوشكا وصواريخ كاتيوشا بمنصات جاهزة للإطلاق أعدت لاستهداف معسكر التحالف العربي ومطار عدن الدولي، نصبت في إحدى المزارع الواقعة شمال مدينة عدن. كما نفذت وحدة مكافحة الإرهاب أكثر من 137 عملية دهم لمواقع وأوكار ومخابئ تستخدمها الجماعات الإرهابية كمعامل تصنيع وتجهيز للسيارات المفخخة والانتحاريين وكمخازن استراتيجية لتنفيذ عملياتها الإرهابية ،إضافة إلى القبض على العشرات من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيمي «داعش والقاعدة» بينهم خبراء في صناعة المتفجرات وممولون للتنظيمين. من جانبه قال قائد وحدة مكافحة الإرهاب العقيد يسران أبو حمزة إن «الإنجازات التي حققتها قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن خلال وقت قياسي، تمت بفضل الدعم المقدم من التحالف العربي».