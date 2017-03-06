واشنطن تحذر من مخاطر الألغام الحوثية في باب المندب

واشنطن (وكالات)

حذر المكتب الأميركي للمخابرات البحرية السفن التجارية، من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في مضيق باب المندب قرب مدخل ميناء المخا.

وأضاف في تقرير صادر عنه أن الاعتداءات على السفن في المضيق، خاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل، مشيراً إلى أن البحرية الأميركية ستتولى بالضرورة الدور القيادي في أي جهد يرمي إلى حماية حرية مرور السفن. التحذير الأميركي أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية وأسعار النفط العالمية.

وشنت الميليشيات الانقلابية هجمات في باب المندب، ففي الشهر الماضي هاجمت الميليشيات فرقاطة سعودية وقبلها استهدفت سفينة إغاثة إماراتية، كما استهدفت في أكتوبر 2016 سفن دوريات تابعة للبحرية الأميركية.