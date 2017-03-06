الإمارات تواصل تأهيل البنية التحتية في المخا

عدن (الاتحاد)

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حرصها على استمرار تقديم الخدمات الإنسانية وتنفيذ جهود إنعاش الخدمات التنموية في مدينة المخا الساحلية، عقب تحريرها من سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وناقش رئيس وفد الهيئة في اليمن خالد المرزوقي مع محافظ تعز علي المعمري جملة من المشاريع التي تبنت دولة الإمارات إقامتها عبر الهلال الأحمر خلال الفترة الماضية والمتضمنة إعادة تأهيل المرافق والمؤسسات الحكومية وعودة النازحين إلى المدينة عقب تأمينها من قبل قوات الجيش والتحالف العربي.

وأكدت الهيئة بدء العمل لإعادة إصلاح الأوضاع الخدمية ورفع معاناة المواطنين بدءا من إعادة تشغيل المحطة الكهربائية وترميم وصيانة خطوط نقل الطاقة من أجل إعادة الخدمة المنقطعة منذ عامين إلى جانب دعم بناء وتأهيل الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة.

كما تبنت الهيئة مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل عدد من آبار المياه وتجهيزها بمنظومة الطاقة الشمسية من أجل إيصال هذه الخدمة إلى منازل المواطنين. وجرى الاتفاق على استكمال تشغيل مستشفى مدينة المخا الحكومي ومركز الصحة الإنجابية ومركزي الطوارئ والتوليد على نفقة الهلال الأحمر الإماراتية والتعاقد مع كوادر طبية متخصصة.

وتطرقا خلال اللقاء إلى احتياجات مدينة المخا في الجانب التعليمي وأهمية ترميم المدارس والمراكز التعليمية لاستئناف النشاط التعليمي في المدينة.

وثمن محافظ تعز المواقف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التحالف العربي ودعمها اليمن على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل خالدة في وجدان جميع اليمنيين.

وأضاف أن المشاريع التي تتبناها الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر ستسهم بشكل كبير في إعادة الحياة إلى مدينة المخا وتطبيع الأوضاع بشكل كامل، كما ستسهم في عودة النازحين الذين شردوا من منازلهم جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.