مصرع عشرات الانقلابيين في هجوم فاشل على «جازان» السعودية

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

قتل مالا يقل عن 77 عنصراً من الميليشيات الانقلابية خلال معارك مع القوات السعودية قبالة محافظة الطوال في منطقة جازان وفي غارات جوية لطيران التحالف العربي، في حين قتل 6 جنود في هجوم لتنظيم «القاعدة» استهدف نقطة تفتيش في أبين وسط تجدد الغارات الأميركية ضد مواقع التنظيم الإرهابي، في وقت أشاد قائد وحدة مكافحة الإرهاب في عدن بالدعم المقدم من قبل الإمارات في جانب محاربة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية.

وأكدت مصادر سعودية مصرع 50 عنصراً من الميليشيات الانقلابية بينهم قيادي حوثي خلال محاولتهم مهاجمة نقاط عسكرية قبالة محافظة الطوال الحدودية في منطقة جازان. وذكر موقع «العربية نت» أن القوات السعودية المشتركة صدت الهجوم بعد مواجهات استمرت ساعة ونصف الساعة، ودارت في 5 محاور ابتداء من مركز الغاوية شرق الطوال، حتى جنوب مركز الخوجره في المحافظة نفسها. وأضاف «استدرجت القوات السعودية المهاجمين إلى محور واحد، ما أسفر عن مقتل 50 عنصراً من الميليشيات بينهم قائد الهجوم». بدوره، واصل طيران التحالف العربي قصف مواقع وتحصينات الميليشيات الانقلابية في بلدات «باقم ورازح والظاهر ومعسكر الصيفي» في محافظة صعدة، وفي بلدتي «حرض وميدي» في محافظة حجة، وشمل القصف أيضاً بلدات «موزع ومقبنة والخوخة وباحل والصليف» قرب الحديدة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيات،

وسقط 18 من الميليشيا اﻻنقلابية بين قتيل وجريح في مواجهات مع المقاومة والجيش في جبهة طوال السادة في عسيلان في محافظة شبوة، وذكر مصدر في المقاومة الشعبية، إن المقاومة تمكنت من صد وكسر أعنف وأقوى هجوم تشنه الميليشيا عليها بحلول الساعات الأولى من فجر أمس، ودارت المواجهات الشديدة بين الميليشيا والمقاومة التي ساندتها مدفعية اللواء 19 مشاه واللواء 21 ميكا وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر المليشيات وإصابة 8 آخرين وفرار من تبقى منهم. إلى ذلك تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي على المناطق السكنية في «قيفة» في بلدة «القريشية» في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الميليشيات قصفت بالدبابات والعربات المدرعة وقذائف الهاون مناطق «لقاح وصرار الجشم في قيفة بمديرية القريشية»، موضحاً أن القصف طال أيضاً «منازل وممتلكات المواطنين في قرية العِبل في ذات المديرية وخلف أضراراً بالغة». وفي سياق متصل، أعدمت الميليشيات أسيرين من الجيش الوطني مساء أمس الأول، بعد أن تم الاتفاق معهم على تسليمهما، في إطار عملية تبادل للأسرى. وقالت مصادر «إن الميليشيات أعدمت اثنين من أبناء المقاومة، ينتمون لمديرية المتون كان الحوثيون تمكنوا من أسرهما في منتصف يناير الماضي».

وفي سياق آخر، قتل 6 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم «القاعدة» استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش في محافظة أبين، وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن عناصر «القاعدة» شنت هجوماً مباغتاً على نقطة تفتيش واقعة على جبل العرقوب شمال مدينة شقرة الساحلية، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخرين بجراح.