«ثقافي رأس الخيمة» ينظم عرضاً علمياً

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «مارك ثوبسون بروداكشن “mark Thompson PRODACTION و»آرت فور أوول«ART FOR ALL عرضاً علمياً باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان«العالم هو قاعة دراسية واحدة»، وذلك يوم الخميس الماضي. وقالت موزة المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، إن الوزارة تحرص على تقديم مثل هذا النوع من البرامج لطلبة المدارس للاستفادة والتعلم منها في حياتهم العلمية والدراسية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والشركاء الاستراتيجيين.

وأشارت إلى أن العرض جاء بمشاركة ما يقارب 600 طالب وطالبة ومعلمين ومشرفين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، حيث يهدف العرض إلى تقديم تجارب علمية حية متنوعة وممتعة للطلبة.