«ثقافة بلا حدود» تشارك بـ 13 مكتبة لمشروع «بكم أمتنا ستقرأ»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تبنت مدرسة رقية للتعليم الثانوي في منطقة الشارقة التعليمية مشروع «بكم أمتنا ستقرأ»، وذلك بهدف تنمية مهارة القراءة لدى الطالبات في المدارس وغرس فكرة أهمية القراءة لبناء الأجيال الواعية من خلال توزيع مكتبات في الفصول الدراسية لنشر ثقافة القراءة.

وقالت نجلاء النعيمي رئيسة وحدة شؤون الطلبة بمدرسة رقية ومنظمة الفعالية:«لقد نفذت المدرسة هذه الفعالية بالتعاون مع عدة جهات في إمارة الشارقة أولها مؤسسة ثقافة بلا حدود، والتي شاركت في المشروع من خلال توزيع نحو 13 مكتبة، تم توزيعها على الفصول الدراسية في المدرسة، وستساهم في تفعيل هدف نشر ثقافة القراءة بين الطالبات، فضلا عن دعم كل من مبادرة لغتي ومؤسسة مواصلات الإمارات للمشروع».

من جهتها قالت فاطمة الحمادي مديرة المدرسة:«نولي الكثير من الاهتمام بتنمية مهارة القراءة عند الطالبات على أساس أن المدرسة هي المنبع الرئيس الذي ينهل الطالب منه جميع المعارف والثقافات والعلوم، وفكرة إقامة المكتبات في الفصول فكرة جميلة ومحفزة للطالبات على الإقدام على القراءة بكل يسر وسهولة».