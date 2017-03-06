الشارقة (الاتحاد)
افتتح مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) معرض «كان يا ما كان: حديقة الأمة» للفنان العراقي صادق كويش الفراجي. حيث قدم الفنان عملاً تركيبياً بانورامياً بوسائط متعددة، وتم المعرض بتقييم وإشراف لورا ميتزلر والدكتورة الكسندرا ماكجليب.
في هذا المعرض، يقوم الفنان بمحاولة لإحياء تجربة طفولته في حديقة الأمة في بغداد التي أنشئت في ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت زاخرة بأنواع الأشجار والزهور، ونوافير المياه، والملاعب. واعتبرت آنذاك، الوجهة المفضلة لأولئك الراغبين في الانزواء بعيداً عن ضجيج المدينة. كانت الحديقة محاطة بمحالَّ لبيع الأدوات والتسجيلات الموسيقية والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك المحلات التجارية ودور السينما والمسارح والمطاعم والمقاهي والأسواق. وعلى الرغم من أنها فقدت الكثير من جمالها وخصوصيتها على مر السنين، إلا أنها بَقيت حيةً في ذاكرة وذهن الفنان لدرجة أنه استخدم ذكرياته البصرية والعاطفية لإعادة صياغة إيقاعها.
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بالنسبة للفراجي، حديقة الأمة ليست مجرد متنزه صغير يتوسط بغداد، بل يصفها قائلاً: «كانت باباً مفتوحاً على عوالم من العشق والأحلام والخيال.. تلك التي كونتني منذ الصغر..».
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تم إنجاز هذا العمل بتكليف من مؤسسة بارجيل للفنون، كما تم دعم المعرض بسخاء من قبل غاليري «أيام». ويستمر المعرض حتى 6 مايو 2017.