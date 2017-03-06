«النبوغ الجماعي» كتاب يرصد دور القائد في صناعة الابتكار المؤسسي

أبوظبي (وام)

تتصدى ليندا هيل في كتابها «النبوغ الجماعي» إلى أهمية دور القائد في إنشاء قاعدة للابتكار في المؤسسات.. معتبرة أن القائد الناجح يتيح الفرصة للجميع للمساهمة في الوصول إلى حالة النبوغ الجماعي المنشودة.

وتجري وكالة أنباء الإمارات «وام» قراءة في الكتاب ضمن مبادراتها لشهر القراءة، والتي تتضمن استعراضا لأبرز وأهم المؤلفات التي تضمها المكتبة الإماراتية. وفي «النبوغ الجماعي».. شددت هيل على أنه يجب أن يبدأ القادة باستبدال مبدأ «اتبعني وسأريك الطريق» بعقلية تسمح بظهور الخلافات واحتضانها للتوصل إلى حلول مبتكرة تصب في صالح المؤسسة.

وأشارت إلى أن الأفراد يتصدون للتحديات التي تفرضها عملية الابتكار عندما يشعرون بانتمائهم إلى مجتمع يسعى إلى تحقيق هدف أهم من أهدافهم كأفراد وأكبر من أن يحققه أي فرد على حده.. مضيفة «ومن هنا يظهر دور المجتمع الذي ينمي حس الانتماء والهوية في أفراده حيث يشعر أفراده بالترابط فيؤدون أدوارهم بشغف لدعم قضايا ومبادرات مجتمعهم وتطويرها، كما يشعرون بنوع من المسؤولية تجاه هذه القضية».

وأضافت أن التوصل إلى حل إبداعي خطوة ليست بالبسيطة لأن أفضل الحلول الإبداعية تقوم على الجمع بين الأفكار، بما في ذلك الأفكار التي كانت تعتبر متناقضة ومتعارضة في وقت من الأوقات.

وعادت الكاتبة لتشير إلى أهمية دور القائد في الوصول إلى الحالة الإبداعية، فهو القادر على استيعاب جوانب أي مشكلة ثم دمج مجموعة من وجهات النظر والأفكار لحلها.

واستشهدت المؤلفة بمقولة بيل كوفران نائب رئيس قسم الهندسة في «جوجل»:«يعتبر التعامل مع الضغوط وإدارتها مشكلة مستمرة.. فأنت لا تريد مؤسسة تكتفي بالثناء عليك وتقديم فروض الطاعة والولاء، بل تريد كيانا مؤسسيا يحاججك ويعلمك، ولهذا عليك تغذية مواهب الأفراد مع توجيه تلك المواهب حتى لا تنجرف في دوامة الفوضى».

ويبحث الكتاب الآليات التي تمكن القادة من بث روح الابتكار في العمل.. فعلى الرغم من الاختلاف بين القادة في طرق إدارة العمل إلا أنهم يشتركون في التركيز على تزويد مؤسساتهم بعناصر أساسية، هي التعاون والتعلم القائم على الاكتشاف والاعتماد على دمج الأفكار لصناعة الحلول.

يشار إلى أن كتاب «النبوغ الجماعي» يندرج ضمن قائمة الكتب التي أعدتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ضمن مبادرة «كتاب في دقائق»، والرامية لنشر ملخصات لأهم المؤلفات العالمية التي تلاقي رواجا كبيرا، وتجمع بين أصالة المحتوى والإخراج المشوق باللغة العربية.