مصر تغلق 5 مواقع إلكترونية تحرض على العنف



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 القاهرة (وكالات) أعلن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، أنه تمكن على مدار أسبوع من ضبط 269 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت. وشملت هذه القضايا - في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت - غلق 5 صفحات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 264 متهماً لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت». وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.