«الشارقة للمرأة العربية والثقافة» ينطلق الأربعاء المقبل

الشارقة (الاتحاد)

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس «ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة» في دورته الثانية، وذلك بدءاً من الثامن من مارس الحالي، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ويتضمن الملتقى 3 جلسات وأٌمسية شعرية، ففي اليوم الأول صباحاً بنادي سيدات الشارقة ستعقد جلستان تناقشان موضوع الملتقى هذا العام وهو «المرأة الخليجية ومساهماتها في التنمية الثقافية في المجتمع الخليجي»، عبر عدة محاور منها: المرأة الخليجية ودورها في قيادة الحراك الثقافي عبر إدراكها لمفهوم المرأة المثقفة، وتطور الدور المجتمعي للمرأة العربية، وأثر ذلك على صورتها في وسائل الإعلام: دراسة نقدية، والثقافة التكنولوجية وأثرها في إبداعات المرأة الخليجية.

وستشارك في الجلستين كل من: الشيخة الدكتورة خلدية بنت محمد آل خليفة من مملكة البحرين، والدكتورة آمنة خليفة من دولة الإمارات، والدكتورة زوينة الكلباني من سلطنة عُمان، وبإدارة عائشة العاجل، وتشارك في الجلسة الثانية كل من الدكتورة هند المفتاح من دولة قطر، والدكتورة لمياء باعشن من المملكة العربية السعودية، والدكتورة هيفاء السنعوسي من دولة الكويت، ونور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية دولة الإمارات، وبإدارة سارة المرزوقي مديرة مكتبة الشارقة.

وفي المساء تنظم رابطة أديبات الإمارات في المكتب الثقافي والإعلامي أُمسية شعرية للضيفات من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستقام في أجواء تراثية بالبيت الغربي في منطقة التراث، وتشارك في الأمسية الدكتورة مها العتيبي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة حصة البادي من سلطنة عُمان، وحصة السويدي من دولة قطر، والشيخة الدكتورة خلدية آل خليفة من دولة البحرين، والشاعرة بشرى عبد الله من دولة الإمارات، وبإدارة الشاعرة كلثم عبدالله.

وفي اليوم التالي، ستقام الجلسة الثالثة، والتي تلقي الضوء على بعض تجارب المرأة في مجال الثقافة والإبداع الأدبي، وستتضمن 3 ورقات مقدمة من: الدكتورة سعاد العنزي من دولة الكويت، والدكتورة ناجية الخرجي من دولة الإمارات، والدكتورة حصة البادي من سلطنة عُمان، وتقام في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في منطقة القليعة.