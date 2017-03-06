أكاديمية الشعر تصدر «ديوان الهاملي من أشعار النبط المحلي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي «ديوان الهاملي من أشعار النبط المحلي» للشاعر الراحل أحمد بن خليفة الهاملي، وهو الإصدار الثاني ضمن جهود الأكاديمية لإصدار سلسلة الأعمال الشعرية والأدبية للشاعر الإماراتي الراحل. ويأتي الإصدار الجديد كطبعة جديدة ومنقحة للديوان، الذي سبق وطبع في الهند في مطبعة شرف الدين الكتبي وأبنائه، في العام 1396هـ- 1976م. وحافظ الإصدار في الطبعة الجديدة على عدد القصائد، وترتيبها، وعلى مُقدّماتها التي مهدت لها في الطبعة السابقة. كما تم نقل بعض القصائد التي جاءت في صورة ردود شعرية أو قصائد مجاراة بين الشاعر الهاملي وغيره من الشعراء، حيث كانت متفرقة في الطبعة القديمة.

ويقع الديوان في 239 صفحة من القطع المتوسط مُتضمناً العديد من القصائد متنوعة الأغراض الشعرية والأهداف منها «لي مضى للشعب بنعيده»، «عوّدتي بالبكايا»، «لو للهوى قانونه»، «ياهبوب باتت تمادي»، «حيّ جيل وحيّ تبيانا»، «بات زفاف الصّبا ساري». كم تضمن الكتاب في هذه الطبعة تصحيحا لبعض الأخطاء الكتابية والطباعية المتعلقة بشكل كتابة المفردة المحلية بما يتناسب مع لغة الشعر النبطي وأوزانه وقوافيه. وفي نهاية الديوان تم إفراد فهرس للقصائد حسب مطالعها، وهو ما لم يكن موجوداً في الطبعة السابقة.

وتؤكد أكاديمية الشعر في أبوظبي من خلال إعادة طباعتها لهذا العمل الأدبي، أنّ الشاعر أحمد بن خليفة الهاملي (الذي توفي عام 1982م) ترك إرثاً شعريا مُهماً يستحق التوثيق والدراسة، فهو غني بمحتواه الفكري والأدبي، ويمثل شاهدا مهماً من شواهد التحولات التي شهدتها القصيدة النبطية الإماراتية في مواضيعها ولغتها الشعرية وتصاويرها الفنية.