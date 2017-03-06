«الثقافة» تطلق «جائزة الموظف القارئ» في شهر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إطلاق مبادرة «جائزة الموظف القارئ» برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، لموظفيها جميعاً في المكتب الرئيس في أبوظبي ومكتب دبي وكل مراكزها الثقافية، بمناسبة إعلان شهر مارس شهراً للقراءة على مستوى الدولة، وذلك عن طريق تنظيم مسابقة بين الموظفين الأكثر دخولاً على المكتبة الذكية، وعدد مرات الدخول في الشهر، وعدد الموضوعات التي تمت مطالعتها، اعتباراً من شهر مارس الجاري وحتى نهاية العام. وسيتم اختيار 5 موظفين الأكثر قراءة في محتويات المكتبة الذكية في نظام بياناتي لتكريمهم كل شهر، تحفيزاً لمنتسبي الوزارة على الاطلاع والقراءة. وقد قامت إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالتعاون مع إدارة المكتبات، بالتخطيط والإشراف على هذه المبادرة.

ومن جانبها، أكدت عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن «جائزة الموظف القارئ» هي إحدى المبادرات الداخلية لوزارة الثقافة في شهر القراءة، وتهدف إلى تشجيع الموظفين والعاملين بها على القراءة وجعلها عادة يومية لدى الجميع، مضيفة أن الوزارة استغلت مبادرة المكتبة الذكية التي أطلقت نهاية العام الماضي لتوفر للموظفين الراغبين بالمشاركة في الجائزة فرصة ميسرة للاطلاع وممارسة عادة القراءة من خلال ما توفره المكتبة من محتوى ثقافي ومعرفي ضخم يضم أكثر من 130 ألف كتاب إلكتروني، و112 ألف دورية، و400 ألف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، بمجرد إدخال الرقم الوظيفي.

وأوضحت الصابري أن كل المبادرات الداخلية والعامة تحظى برعاية ودعم مباشر من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الذي يحرص على أن تقوم الوزارة بدور رائد في نشر الوعي الثقافي والمعرفي وتعزيز قدرات المجتمع بتحويله إلى مجتمع قارئ يقبل على المعارف كافة.