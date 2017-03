إعلان الفائزين بجائزة مونتيغرابا للأعمال الروائية

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب عام 2017، تم الإعلان عن الفائزين في جائزة الكتابة مونتيغرابا في دورتها الخامسة، وقد سلم الجائزة للفائزين والفائزات لويجي بونومي، الوكيل الأدبي البريطاني العريق، وفاز بالمراكز الخمسة الأولى: ربيكا هيني عن روايتها (What We Learnt at Number 9)، مسفيرا شافي عن روايتها (Swiped Away)، جينيفر برمهام عن روايتها( Pond)، فارزين نوري عاشق عن روايتها) Rainbow Dorm Diaries)، هيلغا جنسن – فوردوير عن روايتها (( Temptation at Tiffany›s .

وقد تمكنت الفائزات بمسابقة الدورة السابقة من نشر رواياتهن، إذ نشرت لوسي سترينج « The Secret of Nightingale Wood published « عن طريق دار « Chicken House»، ونشرت شارلوت باترفيلد « Me, You and Tiramisu « بواسطة «هاربر كولينز».

وقد قام ضيف المهرجان، جون همنغواي، وحفيد الكاتب الشهير إرنست همنغواي بتسليم الفائز بالمركز الأول النسخة الخاصة من قلم مونتيغرابا المخصصة لذكرى الكاتب إرنست همنغواي، وذلك بحضور جوزيبي أكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة مونتيغرابا في إيطاليا.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز الفائزتان في مسابقة مونتيغرابا للأعمال الروائية الأولى، راشيل هاميلتون (مؤلفة سلسلة يونيكورن في نيويورك) التي نشرت كتابها لدى مطبعة جامعة أكسفورد، وأنابيل كانتاريا مؤلفة رواية (اختفاء) التي نشرتها هاربر كولينز.

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، «إنه أفضل وقت على الإطلاق لمكافئة الإبداع. نود أن نشكر مونتيغرابا لرعاية المسابقة التي تشجع الكتّاب وتقدم لهم أهم ما يسعفهم لتحقيق أحلامهم».