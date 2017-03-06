الإعلان عن جوائز مسابقة محمد بن راشد الشعرية «سور وآيات»

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت اللجنة العليا لمسابقة «سور وآيات» الشعرية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، وحصل كل واحد منهم على 100 ألف درهم، من بينهم فائزون من روسيا وأوكرانيا.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم اختيار 3 متسابقين آخرين لينضموا للمراكز الأولى، بعد أن حصلوا على درجات تقل عن الأوائل نصف درجة أو درجة على الأكثر، وحصل كل واحد منهم على 50 ألف درهم.
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وأجرت اللجنة، اختياراً عشوائياً لقائمة احتياطية، تضم 10 متسابقين لتتم الاستعانة بهم حسب الترتيب في الاختيار، في حالة اعتذار بعض الفائزين من قائمة الـ 100 المرشحين لرحلة العمرة.
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