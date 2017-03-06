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100 ألف درهم لـلـ 10 الأوائل و100 عمرة لفائزين آخرين نهاية الشهر

الإعلان عن جوائز مسابقة محمد بن راشد الشعرية «سور وآيات»
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تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة «سور وآيات» الشعرية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، وحصل كل واحد منهم على 100 ألف درهم، من بينهم فائزون من روسيا وأوكرانيا.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم اختيار 3 متسابقين آخرين لينضموا للمراكز الأولى، بعد أن حصلوا على درجات تقل عن الأوائل نصف درجة أو درجة على الأكثر، وحصل كل واحد منهم على 50 ألف درهم.

كما أعلنت اللجنة، من خلال قرعة علانية أمس الأحد، أسماء 100 شخص آخرين فازوا برحلة عمرة لمدة أسبوع، منهم 30 فائزاً وفائزة من خارج الدولة، تبدأ رحلة العمرة في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وحتى الخامس من شهر أبريل المقبل، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأجرت اللجنة، اختياراً عشوائياً لقائمة احتياطية، تضم 10 متسابقين لتتم الاستعانة بهم حسب الترتيب في الاختيار، في حالة اعتذار بعض الفائزين من قائمة الـ 100 المرشحين لرحلة العمرة.

وأكدت اللجنة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار مبادرات صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، في تنمية القراءة والبحث والتثقيف وأساسيات المعرفة وتعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والسمحة ونشرها في مختلف بلاد العالم، وزيادة الاهتمام باللغة العربية، وإثراء الساحة الثقافية، وخاصة في المجالات الدينية، وإعطاء فرصة للجمهور للمشاركة مما يؤدي إلى زيادة الثروة المعرفية. ... المزيد
     
 

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