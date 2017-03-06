أي حرب نووية «محدودة»؟!

عُلم الشهر الماضي أن لجنة استشارية تابعة للبنتاجون أنجزت تقريراً يدعو الولايات المتحدة إلى الاستثمار في أسلحة نووية جديدة ودراسة إمكانية استئناف الاختبارات النووية. لا بل إن تقرير اللجنة ذهب إلى حد اقتراح إجراء بحوث في أسلحة نووية ذات قوة أقل يمكن استعمالها من دون اللجوء إلى حرب نووية كاملة. وهذا أمر مرعب حقاً ويستحق رداً سريعاً وقوياً. التقرير صدر عن مجلس علوم الدفاع، وهو لجنة مؤلفة من خبراء مدنيين؛ وأوصى بـ«مشروعٍ نووي أكثر مرونة يمكن أن يُنتج، إن اقتضى الأمر، خياراً نووياً سريعاً ومناسباً من أجل استعمال محدود». لكن دعوني أكون واضحة: إنه لا وجود لشيء اسمه أسلحة نووية ذات «استعمال محدود»، وإن ترويج لجنة استشارية تابعة للبنتاجون لنشرها أمر غير مقبول كليا، ويثير إشكالية حقيقية بالنظر إلى تصريحات الرئيس ترامب المؤيدة لسباق تسلح نووي.
ومثلما قال نائب وزير الدفاع روبرت وورك في شهادته أمام الكونجرس في 2015، فإن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع التحكم في التصعيد عبر استعمال أسلحة نووية إنما يلعب بالنار حرفياً (وليس مجازيا)، وذلك لأن الاستعمال النووي يمثل أكبر تصعيد».
إن الأسلحة النووية تضعنا أمام مفارقة كبرى. ذلك أننا ننفق مليارات الدولارات على صناعتها وصيانتها على أمل ألا نضطر أبداً لاستعمالها؛ لأن الهدف الوحيد للأسلحة النووية يجب أن يكون الردع، ردع الآخرين عن استعمالها. والحال أن تصميم أسلحة نووية جديدة ذات قوة أقل من أجل ضربات محدودة يخفض عتبة استعمالها على نحو خطير. ومثل هذه التوصية تُضعف الاستقرار الذي يخلقه الردع، مما يزيد احتمال إشعال حرب نووية لا يمكن لأحد الفوز بها. والواقع أنه سبق للكونجرس أن أوقف هذه الجهود المتهورة في الماضي. فخلال إدارة بوش الابن، أُوقفت محاولات صنع سلاح نووي «خارق للتحصينات» بفضل الزعامة التي أبان عنها النائب السابق ديفيد هوبسون (الجمهوري عن ولاية أوهايو). واليوم، يزعم مؤيدو تطوير أسلحة نووية ذات قوة تفجيرية أقل أن ترسانتنا النووية غير كافية لمواجهة التهديدات المتزايدة عبر العالم. لكن هذا بكل بساطة غير صحيح.
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وكخطوة أولى، يمكننا أن نتزعم هذه الجهود عبر التعاون والعمل مع روسيا على تطوير حظر عالمي على صواريخ كروز المحملة برؤوس نووية.
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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»