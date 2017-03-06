الخطوة القادمة في قصة ترامب وروسيا

جنيفر روبين*

تزداد مشكلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بروسيا تشتيتاً وإثارة للقلق مع كل يوم جديد. من الذي اكتشفنا كذبه اليوم؟ من الذي تحدث في الواقع مع مسؤولين روس؟ وماذا عن مال وأعمال ترامب؟

في غضون 24 ساعة من نشر صحيفة «واشنطن بوست» قصة اجتماعات وزير العدل «جيف سيشنز» مع السفير الروسي «سيرجي كيسلاك»، تنحى سيشنز عن التحقيقات المتشعبة التي تدور حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وواجه دعوات بأن يتنحى من منصبه تماماً. غير أن مشاكله ما تزال أبعد ما يكون عن الانتهاء.

أولاً، سيحتاج سيشنز إلى المثول أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والقسم بشأن شهادته، سواء الشفوية أو الكتابية. وسيسأله أعضاء مجلس الشيوخ لماذا نفى صباح يوم الخميس اجتماعه بالسفير بينما وصف، بحلول بعد ظهر الخميس، كيسلاك بأنه «سريع الغضب» خلال مناقشة بشأن أوكرانيا. كما سيريدون مراجعة شهادته كلمة كلمة، ما سيدفعه لتفسير كيف أنه ترك انطباعاً بأنه لم تكن لديه اتصالات بأي مسؤولين روس أثناء الحملة.

ويقول «ماثيو ميلر»، مدير وزارة العدل للشؤون العامة في إدارة أوباما إنه «يجب حقاً أن يكون وزير العدل الأميركي في مستوى أعلى من التساؤل عما إذا كان قد انتهك نص القانون في شهادته أمام الكونجرس». وأضاف «حتى إذا صدقنا سيشنز، وليس هذا حال كثير من الناس، فلا تزال لديه فرصة كافية لتصحيح تصريحه الأول في إجاباته التالية. وهو لم يصحح تصريحه فحسب، بل لقد ضلل اللجنة، ومن الصعب أن نستنتج أي شيء سوى أن هذا كان مقصوداً».

إن جوانب عديدة من قصة سيشنز ببساطة ليست منطقية. فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس، مثلًا، أشار إلى أنه يشغل منصبه منذ ثلاثة أسابيع، وأنه قد التقى ضباط الأخلاق (المسؤولين عن النظر في كل جانب من الإجراءات المنظمة للتأكد من أنها تتسق مع مدونة قواعد السلوك): وقال: «في الواقع، في يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عقدنا اجتماعاً بهدف اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة». وأردف: «طلبت منهم الإدلاء برأي صريح وصادق إزاء ما يجب أن أفعله بشأن التحقيقات. وقد أوصى أعضاء فريقي بالتنحي. وقالوا بما أنه كانت لي مشاركة في الحملة، فما كان يجب أن أشترك في أي تحقيقات خاصة بها. وقد راجعت القواعد ودرست تعليقاتهم وتقييمهم. وأعتقد أن هذه التوصيات صحيحة ومنصفة».