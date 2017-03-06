مهرجان «دبي كانفس»

دبي (الاتحاد)

زار أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مهرجان «دبي كانْفَس» للرسم ثلاثي الأبعاد الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «مِراس» في منطقة «سيتي ووك».

وتجوَّل محمد وحمدان وفاطمة، أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد، بين أرجاء المهرجان للتعرف على الفعاليات المختلفة التي يتم تقديمها للجمهور، وفي مقدمتها ورش العمل الفنية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المكتب الثقافي لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن جهوده الرامية إلى دعم الحركة الثقافية والفنية في الدولة.