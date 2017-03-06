ضعف أحجام التداول يدفع أسواق المال للانخفاض

أبوظبي (الاتحاد)

أدت أحجام التداول الضعيفة في أسواق المال في الدولة أمس، إلى تراجع مؤشرات الأسعار، حيث لم تتجاوز قيمة التداولات الإجمالية نحو 470 مليون درهم توزعت على ما يقارب 160 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي و310 ملايين درهم في سوق دبي المالي.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4565 نقطة منخفضاً بنسبة 0.68% مقارنة مع مستوى الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر الأسعار لسوق دبي المالي بنسبة 1.13% خلال الجلسة نفسها، ليغلق على مستوى 3543 نقطة تقريباً.

ووفقاً لبيانات سوق أبوظبي، فقد شهدت جلسة التداول إبرام 1087 صفقة أبرمت على أسهم 32 شركة مدرجة بالسوق، تم من خلالها تداول نحو 81 مليون سهم. وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 8 شركات واستقرار أسعار 7 شركات أخرى، فيما انخفضت أسعار الإغلاق لـ 17 شركة. وتصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولا شركة إشراق العقارية بقيمة تداولات بلغت نحو 53 مليون درهم وأغلق سعر السهم مرتفعاً بقيمة فلس واحد عند مستوى 1.18 درهم للسهم، تلاها التداولات على أسهم بنك الاستثمار بقيمة 23 مليون درهم وأغلق السهم أيضاً «مخضراً» عند مستوى 2.5 درهم للسهم. و استحوذت التداولات على أسهم شركة الدار العقارية على 17.4 مليون درهم، وأغلق السهم عند مستوى 2.34 درهم بتراجع 6 فلوس، تلاه التداولات على بنك الخليج الأول بقيمة 12.5 مليون درهم، لكن السهم أغلق على سعر 13.85 درهم بتراجع 5 فلوس.