بنك الشارقة يصدر سندات دين غير مضمونة بـ500 مليون دولار

‏‭‬الشارقة (الاتحاد)

أصدر ‬بنك ‬الشارقة سندات ‬دين ‬رئيسة ‬غير ‬مضمونة ‬بمعدل ‬فائدة ‬ثابتة، ‬بمبلغ ‬500 ‬مليون ‬دولار ‬أمريكي، ‬وفترة ‬استحقاق من ‬خمس ‬سنوات ‬بمعدل ‬مقايضة ‬زائد ‬225 ‬نقطة ‬أساس، ‬لتصبح ‬4.23٪، حسب بيان أمس.

وصدرت ‬السندات ‬تحت ‬برنامج ‬سندات ‬اليورو ‬المتوسطة ‬الأجل ‬الذي ‬أنشئ ‬مؤخراً ‬من ‬قبل ‬البنك ‬والمدرجة ‬في ‬البورصة ‬الأيرلندية ‬وتم ‬تقييم‭ ‬السندات ‬من ‬قبل وكالة ‬فيتش ‬(BBB+).

وبيعت السندات‏‭ ‬إلى ‬قاعدة ‬متنوعة ‬من ‬المستثمرين ‬في ‬أسواق ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬والأسواق ‬الآسيوية ‬والأسواق ‬الأوروبية. ‬وفاق ‬الاكتتاب ‬في ‬مرحلة ‬معينة ‬المبلغ ‬المطلوب ‬بـ ‬3.8 ‬أضعاف، ‬حيث ‬حققت ‬طلبات ‬الاشتراك ‬ما ‬مجموعه ‬1.9 ‬مليار ‬دولار ‬أمريكي، ‬وذلك ‬بعد ‬الحملة ‬الترويجية ‬التسويقية ‬التي ‬قام ‬بها ‬فريق ‬البنك ‬شملت ‬الإمارات ولندن ‬وسنغافورة ‬وهونج ‬كونج، ‬مما ‬عكس ‬الاهتمام ‬البالغ ‬للمستثمرين. وأدار إصدار سندات الدين الرئيسة غير المضمونة من قبل بنك أبوظبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية ‏‭«‬ABC‭»‬- ‬البحرين، و‬بنك ‬الإمارات ‬دبي ‬الوطني ‬كابيتال، ‬جي ‬بي‭ ‬مورغان ‬للأوراق ‬المالية «JPMorgan Securities plc» – ‬مركز ‬دبي ‬المالي، ‬دبي. وستستلم المبالغ بتاريخ 7 مارس 2017، وتستحق السندات في 7 مارس 2022. وستستخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.