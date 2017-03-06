بنك الشارقة يصدر سندات دين غير مضمونة بـ500 مليون دولار

الشارقة (الاتحاد)
أصدر بنك الشارقة سندات دين رئيسة غير مضمونة بمعدل فائدة ثابتة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق من خمس سنوات بمعدل مقايضة زائد 225 نقطة أساس، لتصبح 4.23٪، حسب بيان أمس.
وصدرت السندات تحت برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل الذي أنشئ مؤخراً من قبل البنك والمدرجة في البورصة الأيرلندية وتم تقييم السندات من قبل وكالة فيتش (BBB+).
وبيعت السندات إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. وفاق الاكتتاب في مرحلة معينة المبلغ المطلوب بـ 3.8 أضعاف، حيث حققت طلبات الاشتراك ما مجموعه 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحملة الترويجية التسويقية التي قام بها فريق البنك شملت الإمارات ولندن وسنغافورة وهونج كونج، مما عكس الاهتمام البالغ للمستثمرين. وأدار إصدار سندات الدين الرئيسة غير المضمونة من قبل بنك أبوظبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية «ABC»- البحرين، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، جي بي مورغان للأوراق المالية «JPMorgan Securities plc» – مركز دبي المالي، دبي. وستستلم المبالغ بتاريخ 7 مارس 2017، وتستحق السندات في 7 مارس 2022. وستستخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.