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بعد إطلاق سوق دبي المالي منصة متكاملة لتداولها

أول صانع سوق أجنبي لصندوق مؤشرات مدرج في الإمارات
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تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلق سوق دبي المالي أمس منصة تداول صناديق المؤشرات ETF، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، فيما أعلن عن تكليف شركة «بلتون المالية» بأعمال موفر السيولة النقدية لأول صندوق مؤشرات مدرج في السوق الإماراتية في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محلياً.

وتتسم المنصة الجديدة بالتكامل من حيث امتلاكها حزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، علاوة على توفير الأطر الداعمة لنشاط مختلف المتعاملين على صناديق المؤشرات وبخاصة صناع السوق والمشاركين المعتمدين وموفري السيولة.

وحسب حسن عبد الرحمن السركال نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، فإن حجم تداولات صناديق المؤشرات في البورصات العالمية يبلغ 3.7 تريليون دولار حالياً ويتوقع أن يزداد الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020، مؤكداً أنه على الرغم من أهمية تلك النوعية من الصناديق في زيادة نسبة المؤسسات من التداولات اليومية وتحفيز المستثمرين الأفراد على شراء منتجات استثمارية أقل مخاطرة، إلا أن حصة تلك الصناديق من التداولات في البورصات العربية مازالت محدودة جداً.

وشهد سوق دبي المالي أمس احتفالية لقرع جرس بدء التداول في السوق عقب إطلاق المنصة الجديدة، بحضور الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، هيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتعاونة مع سوق دبي المالي وشركة أفكار كابيتال، التي أدرجت أول صندوق مؤشرات ضمن منصة سوق دبي المالي، خلال مراحل الإعداد لإطلاق المنصة.

وأعلنت شركة أفكار كابيتال المحدودة - وهي شركة متخصصة في نشاط إدارة الأصول ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي - عن انضمام شركة «الرمز كابيتال» كرابع المشاركين المعتمدين بصندوق المؤشرات المتداولة Afkar S&P UAE UCITS ETF، وهو أول صندوق متكافئ كليا في الشرق الأوسط، يتيح إمكانية استبدال أوراقه المالية، ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS). ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف شركة «بلتون المالية» بأعمال موفر السيولة النقدية للصندوق في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محلياً. ... المزيد
     
 

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