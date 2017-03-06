«تنظيم الاتصالات» تقترح أكاديمية افتراضية للتدريب في مجال الحكومة الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الإمارات تقديم مقترح بشأن إنشاء أكاديمية افتراضية للتدريب في مجال الحكومة الذكية، وذلك خلال أعمال الاجتماعات التاسعة عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بهدف بناء اقتصاد معرفي متنوع تقوده كفاءات وخبرات وطنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حسب بيان أمس.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تشكل مشاركتنا في هذه الاجتماعات تأكيدا على أهمية جهود التعاون والتنسيق بين دول المجلس في كل ما يتعلق بشؤون الحكومة الإلكترونية والذكية. وتشكل هذه الاجتماعات فرصة هامة تتيح لنا رسم استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية للمرحلة المقبلة من خلال تحديد الأولويات والتحديات ووضع الحلول المناسبة التي تخدم المصلحة العليا لدول المجلس. وأضاف:«يشكل المقترح الإماراتي بخصوص إنشاء أكاديمية التدريب أحد الحلول التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الأجيال وتأهيلهم ليكونوا أكثر إسهاما وفاعلية في خدمة جهود التنمية المستدامة ليس على مستوى دول الخليج فحسب بل على مستوى المنطقة العربية. وتوفر هذه الأكاديمية منصة تدريب ذكية تتلاءم مع التطورات والمستجدات، حيث وصلت معدلات استخدام الإنترنت في دول المجلس إلى 60% أي نحو 28 مليون مستخدم، في حين تبلغ هذه النسبة عربيا 51% ويبلغ عدد المتصلين بالشبكة العنكبوتية 197 مليون مستخدم».

ويضم الوفد سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية والمهندس ماجد المظلوم مدير مركز إبداع الحكومة الذكية وعدداً من المسؤولين.