دبي (الاتحاد)

سجلت ‬سلطة ‬المنطقة ‬الحرة ‬في مطار ‬دبي «‬دافزا» ‬أداء ‬إيجابياً ‬خلال ‬العام ‬2016، ‬انعكس على ‬النتائج ‬المالية ‬القوية ‬التي ‬تجسدت ‬في ‬تحقيق ‬نمو ‬بمعدل ‬16% ‬في ‬صافي ‬الأرباح ‬ونمو ‬بمعدل ‬2% ‬في ‬إجمالي ‬الإيرادات ‬وارتفاع ‬بنسبة ‬28% ‬في ‬إجمالي ‬الأصول ‬وبنسبة ‬3% ‬في ‬الأرباح ‬التشغيلية. ‬وأفادت ‬النتائج ‬الرسمية ‬أنّ ‬إجمالي ‬المساحات ‬التشغيلية ‬للشركات ‬المتعددة ‬الجنسيات ‬ازدادت ‬بنسبة‭ ‬44‭ ‬%، ‬فيما ‬شهدت ‬إجمالي ‬المساحات ‬المكتبية ‬المؤجرة ‬ارتفاعاً ‬بنسبة ‬13% ‬خلال ‬العام ‬2016 ‬مقارنةً ‬بالعام ‬2015، ‬ونمو ‬عدد ‬الوحدات ‬الصناعية ‬الخفيفة ‬المؤجرة ‬بنسبة ‬25% ‬الأمر ‬الذي ‬يعود ‬بالدرجة ‬الأولى ‬إلى ‬تنامي ‬ثقة ‬الشركات ‬الدولية ‬والمتعددة ‬الجنسيات ‬بـ «‬دافزا» ‬والنشاط ‬اللافت ‬الذي ‬يشهده ‬مجتمع ‬الأعمال ‬والاستثمار ‬في ‬دبي، ‬في ‬ظل ‬الآفاق ‬الاستثمارية ‬الواعدة ‬والفرص ‬الهائلة.‭ ‬وبلغت ‬مساهمة ‬دافزا ‬109.82 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬تجارة ‬دبي ‬الخارجية ‬غير ‬النفطية ‬خلال ‬العام ‬2015 ‬والتي ‬تمثل ‬9% ‬من ‬تجارة ‬دبي ‬و20% ‬من ‬إجمالي ‬تجارة ‬المناطق ‬الحرة ‬في ‬دبي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي»: «تمضي دافزا قدماً في مسيرة الريادة والتميز، مدفوعةً بأداء تشغيلي قوي ونتائج مالية إيجابية، تبرهن مرة أخرى على أنها واحدة من أبرز المناطق الحرة الرائدة في العالم. ولعلّ النجاحات المتتالية التي تقودها المنطقة الحرة تأتي لتؤكد قدرتها العالية على مواجهة التحديات وتوظيف الفرص في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى التحول إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط» وجعل إمارة دبي محورا رئيسا في الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «أثبتت دافزا أنها أحد اللاعبين الرئيسين في تعزيز أداء المناطق الحرة في دبي خلال العام الماضي، مقدمةً أعلى مستويات التنافسية والتميز والكفاءة في التغلب على المناخ الاقتصادي العالمي الذي شهد تقلبات متلاحقة، مدعومةً بمحفظة متكاملة من الحلول الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة التي كان لها الأثر الأكبر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من أبرز القطاعات الحيوية، لتسهم بذلك في رفع قيمة الاستثمارات الوافدة إلى دبي. ولعبت المنطقة الحرة دوراً اقتصادياً ومعرفياً واستراتيجياً في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، ما رسخ موقع دبي في صدارة الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار. وكلنا ثقة بأنّ المرحلة القادمة ستحمل آفاقاً واعدة بالتزامن مع استعداداتنا لإطلاق (الخطة الاستراتيجية 2017-2021)، التي تستهدف تنفيذ مبادرات طموحة تتماشى مع استراتيجيات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة». من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي»: «ليس مستغرباً الأداء القوي الذي حققناه خلال العام 2016، والذي شكل محطة حافلة بالإنجازات التي تضع دافزا في مصاف المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً وتنافسية في العالم. وتكمن أهمية نجاحاتنا المتلاحقة في أنها دليل على قدراتنا التنافسية وإمكاناتنا العالية على تخطي التحديات الناشئة ضمن الأسواق الإقليمية والدولية، وإضفاء المزيد من القوة على اقتصاد دولة الإمارات والإسهام في زيادة الناتج المحلّي الإجمالي لإمارة دبي، من خلال توظيف الآفاق الاستثمارية في بناء اقتصاد تنافسي قوي ومتنوع يحقق الازدهار في المستقبل».

واختتم الزرعوني: «نلتزم في دافزا توفير بيئة مثالية قادرة على استقطاب الشركات الدولية ورؤوس الأموال الأجنبية، ودعم التنوّع الاقتصادي والترويج للانفتاح التجاري بين الأسواق العالمية، عبر التركيز على توفير بنية تحتية عالمية المستوى وحوافز استثمارية مميّزة وحلول مبتكرة، تتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في إيجاد منطقة حرة تفوق التوقعات وتدعم المنظومة الاقتصادية الوطنية والعالمية».