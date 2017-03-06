«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين في أبوظبي ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «أدنوك للتوزيع» محطة خدمة «غليلة» البحرية الواقعة بالقرب من مجلس صيادي منطقة غليلة في إمارة رأس الخيمة، وهي تمتاز بقدرتها على خدمة الصيادين وأصحاب المراكب البحرية، وأصحاب المركبات، حسب بيان أمس.

وتشمل المحطة جزيرة بحرية واحدة وجزيرة بريّة واحدة، وتقدم عبر 3 مضخات خيارات متعددة من الوقود تشمل «أي بلس 91»، و«خصوصي 95» إضافة إلى الديزل الصديق للبيئة.

حضر حفل افتتاح المحطة كل من المهندس عبدالله النيادي، رئيس شعبة المشاريع في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومنذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة؛ والمهندس أحمد محمد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في الإمارة؛ وسيف محمد الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «تصنف محطة خدمة «غليلة» البحرية ضمن فئة محطات الخدمة التي تمتاز بقدرتها على توفير الخدمة البرية والبحرية والتي يبلغ عددها حتى الآن 3 محطات على مستوى الدولة، حيث استطعنا عبر هذا النوع الجديد من المحطات توفير خدماتنا لشريحة أكبر من عملائنا ضمن المناطق الجغرافية التي تشهد حضورا كثيفاً لأصحاب المراكب البحرية، وأصحاب المركبات».

وحرصت «أدنوك للتوزيع» على توظيف مختلف إمكانياتها وخبراتها لتزويد محطة الخدمة هذه بالمرافق التي تلبي احتياجات عملائها على أتم وجه ممكن، حيث ستقدم المحطة خدماتها من المنتجات البترولية على مدار 24 ساعة، إضافة إلى خدمة التسوق من متجر واحة أدنوك، كما تشمل المحطة مساحات إيجارية لخدمات مختلفة. وتزوّد «أدنوك للتوزيع» محطاتها البحرية برصيف بحري عائم مزود بكشّافات ضوئية خاصة للارتقاء بجودة تقديم الخدمة الليلية، ويمتاز هذا الرصيف بتصميمه المستند إلى مواد مقاومة للحرائق واشتماله على أدوات خاصة لمكافحة اشتعال النيران كطفايات الحريق.

كما زُوِّد الرصيف البحري بحواجز وممرات السلامة البحرية وفق ما تتطلبه معايير الصحة والبيئة والسلامة المهنية المعتمدة. وزوّدت المحطتين الجديدتين بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة التي من شأنها تهيئة مناخ آمن وسليم لروّاد المحطة والعاملين فيها والمنطقة المحيطة، بما في ذلك نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تغطي كافة مرافق المحطة، وأجهزة استشعار خاصة بمعرفة المدة الزمنية لوقوف المركبات في المواقف المخصصة لروّاد المحطة.

محطة خدمة «الطويلة البحرية»

وأعلنت الشركة عن افتتاح محطة خدمة «الطويلة البحرية» الواقعة بالقرب من ميناء قوارب صيد السمك الجديد في منطقة الطويلة (ضمن ميناء خليفة) في أبوظبي، حيث تضم جزيرة واحدة ومضخة واحدة، تقدم يومياً «وقود خصوصي 95» والديزل الصديق للبيئة لأصحاب المراكب البحرية والصيادين من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً. وقال الراشدي: «تواصل ’أدنوك للتوزيع‘ تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتلبية احتياجات عملائها من الصيادين وأصحاب المراكب البحرية عبر استكمال خطط توسعة شبكة محطاتها البحرية وذلك ضمن استراتيجية أكثر شمولية، تهدف إلى مواكبة ما تشهده مختلف مناطق دولة الإمارات من نمو عمراني واقتصادي متنوع ومتزايد».