لقاء سعودي فرنسي يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

باريس (وكالات)

التقى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نظيره السعودي، عادل الجبير، أمس، بمقر الوزارة في باريس. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والوضع في دول الساحل الخمس، إضافة إلى عملية السلام والوضع في سوريا واليمن، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في إيران.

من جهته، أكد الجبير لقناة «العربية» الإخبارية أن المملكة وفرنسا تربطهما علاقة استراتيجية وتاريخية. وقال: «لقد ناقشنا ملفات مهمة، وهناك تطابق في وجهات النظر تتعلق في عملية السلام والوضع في سوريا، وكذلك الأوضاع في إيران.

كما ناقش الوزيران الوضع في دول الساحل الخمس، والزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس نهاية فبراير المقبل أو بداية مارس المقبل، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المملكة في فبراير المقبل».