المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورج يعترف بجريمته

موسكو (أ ف ب)
أفاد المحققون أمس، أن المشتبه بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان بطرسبورج الأربعاء الماضي والذي اعتقلته أجهزة الأمن الروسية السبت، أقر بما فعل ويبدو أنه مختل عقلياً. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان «خلال استجوابه، أكد المشتبه به أنه دبر ونفذ الجريمة. وأوضح أنه قام بذلك بدافع كراهية منظمي وأعضاء دورات التدريب النفسية التي كان حضرها».
وأورد المحققون أن المشتبه به مسجل لدى عيادة للطب النفسي منذ كان في عامه التاسع عشر وكان أخفى قرب مكان الانفجار شريحتي ذاكرة «يو اس بي» تتضمنان «معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ (الاعتداء) وصورة للعبوة الناسفة».
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ولا تتوافق هذه الصفات مع شخص من أنصار تنظيم «داعش» الذي تبنى الاعتداء.