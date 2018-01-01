المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورج يعترف بجريمته

موسكو (أ ف ب)

أفاد المحققون أمس، أن المشتبه بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان بطرسبورج الأربعاء الماضي والذي اعتقلته أجهزة الأمن الروسية السبت، أقر بما فعل ويبدو أنه مختل عقلياً. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان «خلال استجوابه، أكد المشتبه به أنه دبر ونفذ الجريمة. وأوضح أنه قام بذلك بدافع كراهية منظمي وأعضاء دورات التدريب النفسية التي كان حضرها».

وأورد المحققون أن المشتبه به مسجل لدى عيادة للطب النفسي منذ كان في عامه التاسع عشر وكان أخفى قرب مكان الانفجار شريحتي ذاكرة «يو اس بي» تتضمنان «معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ (الاعتداء) وصورة للعبوة الناسفة».

وأضافت اللجنة أن «التحقيقات أكدت ضلوع المتهم في صنع عبوة ناسفة واستخدام شريحتي ذاكرة يو اس بي». كذلك، قرر المحققون إعادة توصيف القضية التي فتح التحقيق في شأنها أولاً بوصفها «محاولة قتل» بحيث باتت «عملاً إرهابياً». ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصادر أخرى أن المشتبه به كان منعزلا وسبق أن حكم بتهمة حيازة مخدرات.

ولا تتوافق هذه الصفات مع شخص من أنصار تنظيم «داعش» الذي تبنى الاعتداء.