«العين للتوزيع» تكرم الفائزين في مجالات التميز



تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 العين (الاتحاد) أقامت شركة العين للتوزيع إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في مبناها الرئيس في العين احتفالاً بتكريم الفائزين بجائزة (العين للتوزيع للتميز) في دورتها الثانية بحضور عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأحمد صالح النيادي مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير دائرة الأعمال المساندة بالإنابة والدكتور محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة وعبد الله محمد الشرياني مديرها العام بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الشركة. واشتملت فعاليات الاحتفال على عرض مادة فلمية عن مسيرة التميز في شركة العين للتوزيع وعن أنشطة الجائزة ومراحل التقييم ولجانه إلى جانب عرض المشاريع والإنجازات التي حققتها الشركة في سبيل تحسين مستوى الخدمات في أقسامها المختلفة. وتخلل الاحتفال تكريم الفائزين في فئة المشاريع المتميزة أو فرق العمل المتميزة والأفراد المتميزين، وفقا لمعايير الجائزة التي تم تصميمها وفقا لمعايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز التي تتبنى المبادئ العالمية وأفضل الممارسات لتعزيز ثقافة التميز في الجهات الحكومية. كما تم تكريم داعمي التميز وفرق عمل منسقي الجائزة. وقال عبد الله الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة إن إطلاق الشركة لهذه الجائزة يأتي في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإطلاق «برنامج جوائز التميز» داخل الجهات التابعة لحكومة أبوظبي ويكون موازياً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ومساهماً في تحقيق أهدافها.