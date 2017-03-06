الإمارات وكندا توقعان 11 مذكرة تعاون في قطاعات حيوية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات وكندا أمس، مذكرات وتفاهماً على تعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعاً حيوياً يخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين، ويضم التجارة والاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطاقة، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي.

جاء ذلك خلال لقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفرانسوا فيليب شامباين وزير التجارة الدولية الكندي أمس، في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية المهمة لكليهما خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والفضاء والطاقة المتجددة والابتكار والأمن الغذائي، حسب بيان أمس.

وأشاد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، مشدداً

على أهمية تعزيز الشراكة في مجال الاستثمار، ومنوهاً بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه على هذا الصعيد القطاع الخاص في البلدين من مستثمرين وشركات ورجال أعمال وغرف التجارة.

من جانبه، أكد الوزير فرانسوا فيليب أن كندا تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتنامية مع دولة الإمارات تعززها العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية القوية والمتنامية بين البلدين الصديقين.