ريبيرو يمنح الدوري «قُبلة الحياة» في «السباق الرباعي»

وليد فاروق، معتصم عبدالله (دبي)

منح هدف البرازيلي إيفرتون ريبيرو، صانع ألعاب الأهلي، في مرمى الجزيرة «قُبلة الحياة»، لسباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، والذي كان في طريقه إلى الحسم لمصلحة «فخر أبوظبي» المتصدر، وأهدى ريبيرو «الفرسان» ثلاث نقاط غالية، بعدما سجل هدف الفوز الثمين لفريقه في المباراة التي انتهت بتفوق الأهلي 2-1 أمس الأول، على استاد راشد بدبي في قمة ختام «الجولة 20»، ليشعل صراع الصدارة والذي يجمع الرباعي الجزيرة المتصدر بـ50 نقطة، والأهلي الثاني «44 نقطة»، مقابل 43 نقطة للعين والوصل صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وأعاد هذا الفوز الحياة والروح إلى مسابقة دوري الخليج العربي، وتحديداً في الجولات المتبقية من عمرها، بعدما اعتقد الكثيرون أن الجزيرة في طريقه إلى حسم الفوز باللقب قبل انتهاء المسابقة بجولات عدة، وفي الوقت نفسه ربما تسهم هذه الخسارة للجزيرة في تنبيه الفريق إلى أن المشوار لم يحسم بعد، والمباريات المتبقية تحتاج إلى مزيد من الجهد والعرق والتركيز، من أجل الحفاظ على الصدارة التي اعتلاها الفريق، وتربع عليها فترة طويلة.

ولم يجدد الأهلي فقط آماله في المنافسة على اللقب، ولكنه فتح الباب أيضاً إلى فرق عديدة في المسابقة تتطلع إلى تأجيل الحسم خاصة بالنسبة التي لا زال لديها طموح في المنافسة على اللقب خاصة العين.

وأكد الأهلي الذي نجح للمرة الأولى، خلال مشواره الحالي في الدوري، في تحويل تأخره بهدف علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 68 إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية سالمين خميس من كرة رأسية في الدقيقة 76، والبرازيلي ريبيرو في الدقيقة 85، علو كعبه في المواجهات المباشرة والحاسمة والمهمة أمام «فخر أبوظبي»، بعدما احتفل بالفوز الثالث من أصل 4 مواجهات رسمية، وكل مباراة منها كان لها تأثيرها الإيجابي والمؤثر على مسيرة «الفرسان»، ففي مباراة كأس السوبر التي أقيمت في القاهرة فاز الأهلي 2-1 واقتنص اللقب، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي فاز أيضاً الأهلي 1- صفر وتأهل إلى المباراة النهائية، والتي سيخوضها أول أبريل في مواجهة الشباب، وأخيراً مباراة الدوري التي قلص فيها الفارق، واستعاد آماله في المحافظة على لقبه، في حين فاز الجزيرة في لقاء وحيد، وهو الذي جمع بينهما في الدور الأول، وانتهى لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.