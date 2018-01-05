السعودية: محاكمة خبير صناعة متفجرات داعشي

الرياض (وكالات)

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أولى جلسات محاكمة خبير صناعة متفجرات تنظيم «داعش» الإرهابي بالسعودية، وهو ينتمي لخلية أطلق عليها بيان وزارة الداخلية مسمى «الخلية الرابعة»، والتي كانت إحدى مهماتها إعداد الأحزمة الناسفة. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، أن الجلسة حصصت لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة لائحة الاتهام ضد سعودي ومصري وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام.

ووفقاً للصحيفة، يواجه المتهم الأول «سعودي» اتهامات بتأييد تنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع أحد أفرادها في سوريا والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة إلى جانب حيازته لعدد من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة. وأضافت الصحيفة أن «لائحة الاتهامات شملت تدربه في أفغانستان على الأسلحة والمتفجرات، استخدامه معرفاً في«تويتر» بمسمى (حزام ناسف)، يشرح من خلاله كيفية التعامل مع الأسلحة والمتفجرات وتواصله عبر نفس المعرف مع معرفات أخرى لذات الغرض وتحريضه الشباب على الخروج على ولاة الأمر وامتلاكه خبرة 20 عاماً في صناعة المتفجرات أثناء وجوده في مناطق الصراعات والفتن». وفي القضية نفسها، يواجه متهم من الجنسية المصرية إدانته في تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتواصله مع المتهم الأول، وتبادل الحديث عن صناعة المتفجرات.