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طموحات كبيرة لبطل تحدي داكار

رمال ليوا تجهز خالد القاسمي لرالي دبي
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تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

ليوا (الاتحاد)

أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، قائد فريق أبوظبي للسباقات، استعداداته الأخيرة لمنافسات رالي دبي الدولي الذي ينطلق الخميس المقبل على متن البيجو 2008 دي.كيه.آر، مع تجارب ناجحة أجراها في صحراء ليوا بالمنطقة الغربية رفقة الملاح خالد الكندي قطعا خلالها ما يقارب الـ 350 كلم.

وقال القاسمي «أنهينا تجارب ناجحة في ليوا ونتطلع الآن للمنافسة على لقب الرالي، من المهم الاستعداد بشكل جيد قبل أي رالي للتأكد من جهوزية السيارة والفريق لاستعادة الشعور مع السيارة، وكيفية التعامل معها على الكثبان الرملية التي تختلف صفاتها عن تلك التي شهدناها خلال مشاركتي في رالي داكار، رمالنا أنعم وتسلق تلالها يتطلب أسلوباً خاصاً في القيادة، سيما وأن سيارتنا تندفع بالعجلتين الخلفيتين».

كما كانت التجارب مهمة جداً للملاح المخضرم خالد الكندي، فهي المرة الأولى التي يتعرف فيها الكندي على البيجو 2008 دي.كيه.آر وعلى خصائصها كملاح. وقد سبق للكندي أن شارك مع فريق أبوظبي للسباقات ومع الشيخ خالد تحديداً في أكثر من «رالي» كان آخرها رالي أبوظبي العام الماضي، حيث اجتازا معاً خط نهاية التحدي في المركز السابع، على الرغم من تعطل علبة التروس في سيارة الميني.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ خالد بن فيصل القاسمي كان آخر من أمهر توقيعه على لقب رالي دبي الدولي العام الماضي، قبل أن يتطور من حدث رياضي إقليمي ويرتقي إلى العالمية، ويهدف البطل لأن يحقق الفوز برالي بلاده هذا العام أيضاً.

من ناحية أخرى، أكد بطل رالي داكار هذا العام في فئة الدراجات النارية سام سندرلاند مشاركته في دبي، ويعود سندرلاند بعد فوزه التاريخي في أميركا الجنوبية مؤخراً للمنافسة إلى جانب 103 مشاركين في السباق. ... المزيد
     
 

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