مصر: نسعى لتهدئة التوتر مع السودان

القاهرة (موقع 24، وكالات)

أكد مسؤول في الخارجية المصرية، أن بلاده تعمل على تهدئة الأوضاع والتوتر القائم مع السودان، وذلك بعد استدعاء سفيره في القاهرة مساء أمس الأول.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لموقع (24) الإخباري، إن مصر لا تريد التصعيد مع الجانب السوداني والذي يجمعه مع مصر علاقات أخوية، وإن يتم احتواء أي خلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية بمستوياتها كافة. وأشار المسؤول إلى أن مواقف مصر تجاه السودان واضحة دائماً، وتقف بجانب القضايا السودانية في المحافل الدولية كافة وتساندها باستمرار، وان العلاقات ربما تتعرض لسحابة من الغيوم، ولكن سرعان ما تزول.

واستدعى السودان أمس الأول سفيره لدى مصر لـ«التشاور» بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي. وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان مقتضب أمس الأول أنها قررت «استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور»، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنه «تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم رسمياً بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور». وأضافت أن «مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب». وكان السودان وتركيا قد وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة أجراها أردوغان للخرطوم بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.