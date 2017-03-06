«أريلة» للمحامل الشراعية 60 قدماً يبحر السبت

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن إقامة سباق «أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، السبت المقبل على كورنيش أبوظبي.

وكان النادي أقام سباقين لهذه الفئة بداية بسباق زركوه، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء الأربعاء المقبل، وشهدت منافسات الجولتين الأولى والثانية إقبالا كبيرا من البحارة على المشاركة والحضور، حيث وصل عدد البحارة المشاركين إلى 1500 بحار.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الجوائز المالية القيمة ما يقرب من ثلاثة ملايين درهم، كما يحصل الخمسة الأوائل على سيارة لكل فائز.

ويشهد الموسم الحالي منافسة شرسة على لقب بحار الموسم، ويعتلي «الفاروق» الصدارة برصيد 138 نقطة، فيما يأتي «العاصفة» في المركز الثاني برصيد 137 نقطة، أما المركز الثالث فيحتله «غازي» برصيد 136، وفي المركز الرابع يأتي «الساحل» برصيد 129 نقطة، وخامسا يحل «بن غاوي» بالرصيد نفسه، وفي المركز السادس يأتي «الشقي» برصيد 125 نقطة، وبمجموع 121 نقطة يأتي «زلزال» سابعا، وثامنا يحل «براق» بـ 119 نقطة، وتاسعا «الرسب» بـ 115 نقطة وفي المركز العاشر «عزام» برصيد 113 نقطة.

وتشير الأرقام إلى وجود منافسة شرسة وقوية على لقب هذا العام، خصوصا وأن الجميع يأمل في تحقيق هذا اللقب كونه غال على نفوس البحارة المشاركين.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات الجولة الثالثة إثارة غاية في القوة، نظرا لفارق النقاط القليل بين أصحاب المراكز الأولى، الأمر الذي يعني أن كل نوخذة سوف يدخل السباق وفق استراتيجية خاصة لتحقيق اللقب والاقتراب من صدارة الترتيب العام بالنسبة لأصحاب المراكز المتأخرة.

من جهته توقع أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن تشهد منافسات سباق «أريلة» إثارة بالغة في ظل سعي الجميع لاعتلاء صدارة الترتيب العام، وشدد على أن النادي أعد العدة لخروج الحدث بالشكل الذي يتناسب مع هذه المنافسة الشرسة. وقال: من المؤكد أن مشاركة أكثر من 1500 بحار في منافسات فئة 60 قدما، يعد نجاحا بكل المقاييس، لاسيما وأن الرقم، يؤكد أيضا عشق شباب الوطن لتراث الآباء والأجداد. ووجه الشكر إلى شركاء النادي على رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وكذلك الشركات الراعية على رأسها شركة المسعود للسيارات التي ترعى الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي بشكل دائم. وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في السباق المقبل، مطالبا البحارة بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، خصوصا فيما يتعلق بالمقاييس الفنية.​