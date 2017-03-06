عروض جوية في احتفالية يوم الوفاء

دبي (الاتحاد)

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قدمت لجنة الطائرات اللاسلكية باتحاد الرياضات الجوية عروضاً جوية مبهرة بحديقة زعبيل في احتفالية «يوم الوفاء لأم العطاء» والتي نالت إعجاب واستحسان الجمهور. قدم العروض طارق السعدي، رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية «الريموت كنترول» باتحاد الرياضات الجوية، مع زميله عمران بن فلاح المنصوري، وأشاد نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الرياضات الجوية، بالعروض التي أبهرت الجمهور، وقال: «مشاركة الاتحاد في هذه الفعالية واجب مجتمعي يترجم الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الاتحاد»، موجهاً الشكر إلى جمعية دار البر بدبي التي نظمت الفعالية، مؤكداً حرص الاتحاد على المشاركة في كل المناسبات الوطنية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وأكد طارق السعدي أن المستهدفين الذين قدمت هذه العروض خصيصاً لهم من الأيتام والأطفال لرسم البسمة على شفاههم وتنمية المشاعر الإيجابية لهم من خلال هذه العروض الفنية والترفيهية، مشيراً إلى أن عنصر الإبهار في هذه العروض يحفز الأطفال على محاولة التميز والإبداع واستثمار الطاقات الكامنة لديهم فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.

وعقب العروض أهدى عبد الله زايد، رئيس جمعية دار البر، درع الجمعية وشهادات تقديرية لكل من طارق السعدي وعمران بن فلاح المنصوري على مشاركتهما في إسعاد الأطفال والأيتام والجمهور.