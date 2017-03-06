«الباركور».. تتخطي العقبات ب «طموح أمل»

رضا سليم (دبي)

تعد لعبة الباركور إحدى الرياضات التي بدأت في الانتشار بمجتمعنا الرياضي مؤخراً، وتمارس اللعبة بمجموعة من الحركات يكون الغرض منها الانتقال من منطقة إلى أخرى، بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، من خلال ابتكار طرق جديدة ومختلفة لتخطي العقبات أو الموانع، وهذه الموانع يمكن أن تكون أي شيء مما يحيط بك من فروع أشجار أو صخور أو قضبان حديدية أو جدران.

وبرزت أمل مراد كأول لاعبة إماراتية تمارس هذه اللعبة، بل تحولت من لاعبة إلى مدربة وأحياناً مرشدة للفتيات لشرح اللعبة، وكثيراً ما قامت بعمل استعراضات من أجل إقناع الفتيات بممارسة هذه الرياضة التي لا تخضع لجمعية أو اتحاد وليست تحت مظلة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولكنها تدخل تحت قائمة ألعاب التحدي مثل تحدي الصحراء وتحدي الوحل إلا أنها تختلف في كونها تقام في أماكن مغلقة وفي الصالات الرياضية أحياناً.

وأكدت أمل مراد التي تخطت الكثير من العقبات في بدايتها وتحولت من ممارسة كرة السلة إلى الباركور، نظراً لأن هذه الرياضة استهوتها، وقالت: «استهوتني الباركور، فقد أعجبت بها وبالطريقة التي يعبر فيها اللاعب عن نفسه فقط عبر الحركات، وأمارس اللعبة منذ عام ونصف العام، وهي رياضة جديدة في الإمارات ولا يمارسها عدد كبير، وجاءت الفكرة من الجيم الذي يمتلكه ابن عمي، واللعبة عبارة عن التنقل من منطقة إلى أخرى بأسرع وأسهل الطرق إليها من خلال تخطي العوائق، وهي أشبه بألعاب التحدي».

وأضافت: «عندما كنت صغيرة كانت أتابع أفلام الأكشن، وأحياناً أراهم يقفزون من أماكن مرتفعة، وكنت أرى الأمر مستحيلاً، وعندما سنحت لي الفرصة لتجربة هذه الألعاب لم أتردد».