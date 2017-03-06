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البعثة إلى العاصمة القطرية اليوم

«اليد» تدشن مشاركة الإمارات في «خليجية المرأة» غداً
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تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

أسامة أحمد وشذا محمد (دبي)

تغادر اليوم إلى الدوحة بعثة الإمارات للألعاب الجماعية وألعاب القوى، للمشاركة في الدورة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 رياضات من أربع دول خليجية من يوم غدٍ وحتى 17 مارس الجاري.

وتقام البطولة برعاية نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة هند بنت حمد آل ثاني. وكان الوفد الإداري برئاسة منى الشامسي غادر مساء أمس للإعداد والتجهيز والوقوف على كل التفاصيل في وقت يفتتح فيه منتخبنا لكرة اليد المشاركة في الدورة غداً. ويضم الوفد 14 فرداً من الطاقم الإداري والفني و13 لاعبة.

واستعد المنتخب بخوض معسكر إعدادي في مقدونيا لمدة ثمانية أيام، ويتطلع لأن تكون مشاركته في الدورة الخامسة فعالة، متطلعاً لحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى، وتحقيق نتيجة أفضل من المشاركة الأخيرة في عمان والتي خرج فيها بالمركز الرابع.

وأكدت منى الشامسي مديرة الوفد عزم وفد الإمارات زيادة الرصيد من الميداليات الذهبية والملوّنة، ليضيفها إلى الإنجازات السابقة له لاسيما في الدورة السابقة في عمان 2015 والتي حصد خلالها 23 ميدالية ملونة، بواقع 9 ميداليات ذهبية 9 فضيات 5 فضيات.

وشددت الشامسي على أهمية بطولة المرأة في دعم رياضة الإمارات، لكسب الاحتكاك، الأمر الذي يعزز قدراتهن للمنافسة العربية والآسيوية. وتوقعت تحقيق المزيد من ميداليات الذهب في الرياضات الأخرى المشاركة، إضافة لما تتميز بِه لاعبات ألعاب القوى واللاتي حصدن 6 ذهبيات في الدورة الماضية، فضلاً عن إنجاز الطائرة بحصده ذهبية المركز الأول، وختمت أن تقدم الإمارات بمركز الترتيب بين دول الخليج، هو الهدف المأمول من المشاركة الخليجية. ... المزيد
     
 

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