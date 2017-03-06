«اليد» تدشن مشاركة الإمارات في «خليجية المرأة» غداً

أسامة أحمد وشذا محمد (دبي)

تغادر اليوم إلى الدوحة بعثة الإمارات للألعاب الجماعية وألعاب القوى، للمشاركة في الدورة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 رياضات من أربع دول خليجية من يوم غدٍ وحتى 17 مارس الجاري.

وتقام البطولة برعاية نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة هند بنت حمد آل ثاني. وكان الوفد الإداري برئاسة منى الشامسي غادر مساء أمس للإعداد والتجهيز والوقوف على كل التفاصيل في وقت يفتتح فيه منتخبنا لكرة اليد المشاركة في الدورة غداً. ويضم الوفد 14 فرداً من الطاقم الإداري والفني و13 لاعبة.

واستعد المنتخب بخوض معسكر إعدادي في مقدونيا لمدة ثمانية أيام، ويتطلع لأن تكون مشاركته في الدورة الخامسة فعالة، متطلعاً لحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى، وتحقيق نتيجة أفضل من المشاركة الأخيرة في عمان والتي خرج فيها بالمركز الرابع.

وأكدت منى الشامسي مديرة الوفد عزم وفد الإمارات زيادة الرصيد من الميداليات الذهبية والملوّنة، ليضيفها إلى الإنجازات السابقة له لاسيما في الدورة السابقة في عمان 2015 والتي حصد خلالها 23 ميدالية ملونة، بواقع 9 ميداليات ذهبية 9 فضيات 5 فضيات.