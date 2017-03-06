3 بطولات للجولف في تايلاند

دبي(الاتحاد)

أعلنت هيئة الشيخ مكتوم للجولف عن رفع عدد البطولات التي تنظمها في تايلاند، إلى 3 بطولات ضمن جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من الهيئة، بعد انضمام بطولة باتانا إلى بطولتي بانيان وماونت جريك إلى روزنامة الموسم الحالي.

جاء ذلك بعد الإعلان عن انضمام نادي ومنتجع باتانا للجولف لتنظيم بطولة ضمن روزنامة موسم 2017، بحضور محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، وممثلي الأندية التايلاندية للجولف والجهات الرسمية الراعية للعبة الجولف في تايلاند.

وبعدما أقيمت بطولتين في تايلاند العام الماضي، انضمت هذه البطولة لتعزز من جهود الجولة المعتمدة من الاتحاد الدولي والمانحة نقاط التصنيف العالمي، عبر التوسع في القارة الآسيوية وفتح آفاق جديدة للاعبين المحليين والعرب بالتنافس في بطولات دولية أمام لاعبين من دول العالم كافة.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد تقام بطولة بانيان بدعم من نادي ماهاساموتر الريفي للجولف في هوا هين من 2 إلى 4 مايو المقبل، ثم بطولة ماونت جريك في الأسبوع الذي يليه بين 8 إلى 10 مايو المقبل، ثم تستكمل الثلاثية «تايلاند سوينج» بإقامة بطولة باتانا في شونبوري من 16 إلى 19 مايو المقبل.

وعبر محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، عن تطلعه أن تواصل الجولة أهدافها الساعية إلى نشر وتطوير رياضة الجولف على مستوى اللاعبين والأندية وتعزيز الرقعة في المنطقة والدول المجاورة، وقال: إقامة 3 بطولات في تايلاند يعزز من جهود المبادرة الإماراتية التي حظيت بتقدير عالمي، بعد أن نالت الاعتماد لمنح نقاط التصنيف الدولي في فترة زمنية قياسية، وهو أمر نابع من الثقة بجهود دولة الإمارات التي تعد السباقة دائماً في المجالات كافة، ومنها الرياضية وتحديداً رياضة الجولف التي تحتل مكانة مرموقة في الدولة عبر الاهتمام باللاعبين، والبطولات الكبرى التي تقام سنوياً، وجاءت جولة الجولف في دول مينا، لتساهم بإقامة بطولات في مختلف دول المنطقة وتحديدا العربية، واستثمار ملاعب الجولف الموجودة فيها.

وأضاف: سيتم بث البطولات الثلاث عبر قنوات فوكس سبورتس وترو سبورت في القارة الآسيوية، وهو ما يساعدنا في السعي لإضافة بطولات جديدة في القارة الآسيوية في دول مثل: فيتنام وكمبوديا وماليزيا.

يذكر أن الموسم الجديد لجولة الجولف في دول مينا ينطلق الأسبوع الجاري من المغرب، مرورا بعدة دول منها الإمارات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وعدة دول عربية، على أن يكون الختام في نادي العين للرماية والفروسية والجولف ديسمبر المقبل.