منتخبنا العسكري للجو جيتسو يحرز بطولة العالم في بلغاريا

صوفيا (وام)

حقق منتخب الإمارات العسكري للجو جيتسو، المركز الأول في «بطولة العالم العسكرية التخصصية» في فئة «ني وازا» بمجموع 13 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.

وشارك في البطولة التي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفا من 25 إلى 28 فبراير الماضي، 12 دولة هي الإمارات وبلغاريا وتونس وروسيا وكازاخستان وفرنسا وألمانيا والجبل الأسود وأذربيجان وإيطاليا والبوسنة والهرسك، وعادت البعثة مساء أمس بعد منافسات قوية خاضها لاعبو المنتخب، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالي: في وزن 69 كيلو جراماً أحرز ضاحي خلفان الميدالية الذهبية وعلي إبراهيم البرونزية، وفي وزن 77 كجم حقق محمد ناصر الميدالية الذهبية، فيما أحرز سعيد الشامسي البرونزية.

أما ذهبية وزن 88 كجم، كانت من نصيب نجم منتخبنا العسكري جاسم علي، وفي وزن 94 كجم أحرز فيصل الكتبي الذهبية، ونال زميله زايد الكعبي الميدالية الفضية.