أبطال «سوبر سترداي» يستهدفون مونديال الخيول

دبي (الاتحاد)

حجز أبطال السوبر سترداي الذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان، وتألف من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، مقاعدهم مبكراً في الليلة الكبيرة لمونديال كأس دبي العالمي الـ 22. وبعد تتويج الجواد «لونج ريفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً للجولة الثالثة والختامية من كأس مكتوم للتحدي لمسافة 2000 متر، سيتوجه الجواد المنحدر من نسل «أي بي اندي» إلى السباق الرئيس البالغة قيمة جائزته المالية 10 ملايين دولار.

ويستهدف الجواد «برايز موني» الذي منح جودلفين الثنائية، بإشراف سعيد بن سرور والفائز ببطولة دبي مدينة الذهب لمسافة 2410 أمتار، سباق دبي شيما كلاسيك البالغة قيمة جائزته المالية 6 ملايين دولار.

أما الجواد «جنجل كات» لجودلفين بإشراف شارلي ابيلباي الذي توج ملكاً للسرعة في سباق بطولة ند الشبا تيرف سبرنت لمسافة 1200 متر، سوف يكون هدفه سباق القوز للسرعة البالغة جائزته مليون دولار.

وبعد أن تمكن «مروج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف دروبا سلفراتنام، من العصف بمنافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق بطولة مهب الشمال، سيتوجه ابن «اكسيد اند اكسل» إلى جولدن شاهين البالغة جائزته مليوني دولار. وستكون وجهه الجواد «هيفي ميتال» سباق جودلفين مايل البالغة جائزته مليون دولار، عقب فوزه الكاسح في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب برج نهار.

أما الجواد «كوزمو شارلي» لمزرعة كيلدار وفرانكي اوكونور، الحاصل على لقب سباق البستكية لمسافة 1900 متر، فسيتجه إلى سباق ديربي الإمارات البالغة جائزته المالية مليوني دولار. وبعد أن اعتلى الجواد «ديكوريتد نايت» لصالح الحميضي وعماد الصقر قمة بطولة جبل حتا للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، سيكون هدفه دبي تيرف البالغة جائزته المالية 6 ملايين دولار.

يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية للمحطة العاشرة والأخيرة والأهم على الإطلاق من كرنفال كأس دبي العالمي في دورته الـ 14 تبلغ 1.8 مليون دولار برعاية طيران الإمارات.