«الأريام أمجاد» يحرز ذهبية الأمهار

محمد حسن (الشارقة)

تميز ختام فعاليات النسخة الثامنة عشرة لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي التي أقيمت مساء أول أمس بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية، بعروض مثيرة وشائقة، وتقاسمت البطولات الذهبية كل من مرابط دبي والبداير والأريام وخالد العميري، بالإضافة إلى مربط البيداء من جمهورية مصر الذي استطاع تحقيق بطولتين ذهبيتين.

شهد فعاليات ختام البطولة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير عام هيئة مطار الشارقة، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، وعصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية.

توج الجواد «الأريام أمجاد» لمربط الأريام بذهبية بطولة الأمهار، ونال «برجس الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني اللقب الفضي، فيما كسب البرونزية الجواد «اس جي سعد» لمربط النخيل.

وفي بطولة المهرات، توجت «دي عجايب» لمربط دبي باللقب الذهبي، ونالت «كمونة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني الفضية، وحصلت على البرونزية «الأريام حمرا» لإسطبلات الأريام.