  • الاثنين 07 جمادى الآخرة 1438هـ - 06 مارس 2017م

مهرجان منصور بن زايد يخطف الأضواء في مضمار سام هيوستن

«باديس داي» يعانق أولى جولات الجوهرة الماسية لكأس زايد
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

مؤنس برهان (تكساس)

أكد الجواد «باديس داي» العائدة ملكيته لمزرعة كوارتز مون رانش، بقيادة الفارس ديشاون باركر وإشراف المدرب سكوت باول، نجوميته بتحقيقه الفوز بلقب الجولة الثانية لكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية، وحصل بذلك على أولى جولات الجوهرة الماسية لكأس زايد بأميركا، كما نجحت الفارسة الدنماركية ليزا لندنبرج، على صهوة الخيل «ريني إيه إيه»، لدورثي بيرت وبإشراف المدرب تيري إيبيون، في حجز مكان لها للحضور إلى أبوظبي، عقب فوزها بلقب الجولة الثانية لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «مونديال أم الإمارات».

أقيم السباقان مساء أمس الأول، على مضمار سام هيوستن الترابي بولاية تكساس، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي نجح في خطف الأضواء وسط حضور جماهيري كبير.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، ويتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد وكأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات.

وبالعودة لسباق الجولة الثانية لكأس زايد الذي أقيم في الشوط السادس بمشاركة 14 جواداً لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 45 ألف درهم، وتميز السباق من بدايته لنهايته بالمنافسة على الصدارة، وتنحصر المنافسة بين الجواد «باديس داي» بقيادة دنشوان بارك، والجواد «إيستر مان» العائدة ملكيته لجيلي بيني وجوزيف إيه، بقيادة الفارس إيفان أرلانو وإشراف المدرب جيرنستو توريز، وتستمر المنافسة بين الجوادين حتى الأمتار الأخيرة، ولكن ينجح الجواد «باديس داي» في حسم المنافسة ليفوز بالمركز الأول، ويكسب اللقب بزمن 1.32.31 دقيقة وبفارق عنق عن «إيستر مان» الذي حل ثانياً، كما فاز بالمركز الثالث «كويك ساند» العائدة ملكيته لجيلي بيني وجوزيف إيه، بقيادة الفارس أدريان راموس وإشراف المدرب جيرنستو توريز، بينما جاء في المركز الرابع بالفوتوفينش الجواد «كويك آند ريتش» العائدة ملكيته لتوم فريتز، وبقيادة الفارسة كريستين سوان وإشراف المدرب لين بلاك.

وفي سباق الجولة الثانية لمونديال «أم الإمارات» للسيدات «إيفهار» الذي أقيم في الشوط الخامس بمشاركة 10 فارسات من هولندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 38.500 ألف دولار، فقد نجحت الفارسة الدنماركية ليزا ليندنبرج في حجز مكان لها بالجولة الختامية لمونديال «أم الإمارات» وتصدرت السباق من بدايته لنهايته بزمن 1.34.16 دقيقة وبفارق كبير تعدى الخمسة أطوال عن الفارسة ليوني فاثاك، على صهوة الخيل دريم بيرل العائدة ملكيته لدورثي بيرت، وإشراف المدرب تيري إبيون، وجاءت في المركز الثالث الفارسة البريطانية إيما تود على صهوة الخيل آربي كنكي لمزرعة روزيبربيرك، وإشراف المدرب جيرنستو توريز، أما المركز الرابع فكان من نصيب الفارسة الألمانية للي مايا أنجلبير على صهوة الجواد «بامس ماكورادو» لإيد ولاسو وإشراف المدرب بن جازا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا