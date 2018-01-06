«الشرعية» تحرر جبلاً استراتيجياً في «المتون»

عقيل الحلالي (صنعاء)

حررت قوات الشرعية بغطاء جوي من التحالف العربي أمس الجمعة، جبلاً استراتيجياً في منطقة حام شمال بلدة المتون جنوب غرب الجوف.

وقال قائد اللواء 127 مشاة، العميد عبدالله الضاوي، إن قوات الجيش الوطني تمكنت بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي من تحرير جبل القعيطة الإستراتيجي ضمن سلسلة جبال حام شمال المتون، مشيراً إلى أن طيران التحالف العربي ساند قوات الجيش خلال عملية تحرير جبل القعيطة، ودمر في غارات آليات ومركبات عسكرية للميليشيات.

وأوضح العميد الضاوي أن جبل القعيطة المحرر «يعد موقعاً استراتيجياً مهماً لكونه يعتلي السلسة الجبلية في جبهة حام، وتحريره سيساهم في عملية تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام». وتعتبر محافظة الجوف، المكونة من 12 مديرية نصفها محررة، نقطة انطلاق لقوات الشرعية لتحرير محافظة صعدة المجاورة والمعقل الرئيس لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونفذ الطيران العربي الليلة قبل الماضية غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة على حدود السعودية.