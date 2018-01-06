الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً حوثياً باتجاه نجران

الرياض (وكالات)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية أمس، صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من رصد صباح اليوم الجمعة عملية إطلاق صاروخ بالسيتي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وأفاد المالكي، أن الصاروخ كان متجهاً إلى مدينة نجران، وتم «إطلاقه بطريقة متعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا البيتريوت في سماء نجران، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضرار بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد».

وأضاف المالكي، أن «هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)؛ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالسيتية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».