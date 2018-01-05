فرحة إسرائيلية بمشاركة لاعبها في بطولة الدوحة للتنس

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

أبدت الدوائر الإسرائيلية سعادتها باستقبال قطر للاعبيها المشاركين في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس المقامة حالياً في العاصمة، وهي البطولة التي يشارك بها بعض من كبار نجوم العالم. وفي تغريدات له على موقع «تويتر»، قال المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، إنه سعيد للغاية، بمشاركة لاعبين إسرائيليين في بطولة قطر للتنس. وقال جونين في تغريدة له وبالنص: «كم أكون سعيداً وأنا أرى اللاعبين الإسرائيليين وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط، والآن يشارك نجم التنس الإسرائيلي دودي سيلا في بطولة قطر المفتوحة للتنس، والمقامة حالياً في الدوحة، حظ سعيداً لسيلا وأي لاعب إسرائيلي يخوض المباريات في أي دولة بالمنطقة».

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضوره مباراة بين لاعب إسرائيلي وإسباني، ضمن بطولة قطر المفتوحة للتنس. وأثارت الصورة جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استنكر النشطاء استضافة قطر لاعب التنس الإسرائيلي، دودي سيلا، الذي ينافس نظيره الإسباني، فرناندو فيرداسكو.

وفي هذا الإطار دعا المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، القطريين للمشاركة في حملة إلكترونية للتنديد بمشاركة لاعب إسرائيلي في بطولة قطر للتنس. وقال «القحطانى»: «يا أهلنا في قطر الكرام، شاركوا بالهاشتاج بقوة.. تميم وأبوه ركبهم تنافض لعلهم ينوخون وتكون بداية تمردهم على عزمي»، وتابع: «الشعب القطري يقول لك #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض، قل لعزمي إنه مرمط سمعتك بالتراب، شهر تكذبون بالجزيرة وتقولون السعودية بتستضيف في بطولة الشطرنج وثبت كذبكم للجميع. الحين وين تودي وجهك من شعبك!، ترا تعبت وأنا أعلمك! حب راس عزمي واطلبه هالمره بس يقبل جاهيتك في الموضوع».

وأضاف عبر «تويتر»: «تحدثوا عبر منابرهم المسمومة» الجزيرة وأخواتها «أن موقف الدويلة لا يتغير وأنهم ضد التطبيع.. فأمر «عزمي» برفع العلم الإسرائيلي في قطر من خلال مشاركة اللاعب في بطولة التنس.. فيما أن الشعب القطري كانت له كلمة ضد هذا التصرف من خلال هاشتاج #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض».