بالفيديو.. «الوحدات المساندة» تطلق مهرجان الرماية الخامس

أبوظبي (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس في ميدان سبخة الحفار في أبوظبي، فعاليات مهرجان الوحدات المساندة الخامس للرماية الذي يعقد تحت شعار «عام الخير»، ويستمر حتى السبت المقبل.

حضر الافتتاح معالي اللواء الركن عبدالله مهير عبدالله الكتبي قائد الوحدات المساندة، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والوحدات المساندة وجمهور غفير. وقام معالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي بجولة في أجنحة المهرجان، تفقد خلالها معرض القوات المسلحة والقرية التراثية ومعرض الشركات المشاركة، واطلع على المعروضات، مشيداً بالتنظيم والقائمين على الفعاليات.